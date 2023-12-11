Разработан стенд для испытаний новейшего бомбардировщика ПАК ДА

ПАК ДА, неофициальное изображение Стало известно о завершении научных работ и расчетов по испытательной базе, которая предназначена для тестирования элементов будущего дальнего бомбардировщика, больше известного как ПАК ДА — перспективного авиационного комплекса дальней авиации.