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Царьград

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Массовая гибель рыбы в озере Ягодном: проверка Минэкологии

Массовая гибель рыбы в озере Ягодном: проверка Минэкологии

В Нижегородской области местные жители сообщили о массовой гибели рыбы в озере Ягодном. Как утверждают граждане, в водоеме произошел выброс химических веществ, что повлекло за собой уничтожение всей обитавшей там ихтиофауны.

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