«Хезболла» продолжает демонстрировать активное использование своей подземной инфраструктуре для нанесения ударов по территории Израиля.
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«Хезболла» продолжает демонстрировать активное использование своей подземной инфраструктуре для нанесения ударов по территории Израиля.
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