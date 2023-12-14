Первый российский морской дрон испытают в зоне СВО

Глава KMZ Даниленко: первый морской дрон РФ отправят на испытания в зону СВО Юлия Баранова Виталий Белоусов/РИА «Новости» Первый российский морской надводный дрон отправят на испытания в зону спецоперации.
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