Вождение станет недоступным: заберут права даже у трезвых – наказание и предупреждение за долги Ольга БезродняяВодители такие же люди, как и все, и у них могут быть задолженности по оплате, но в их случае ответственность больше, потому что могут забрать права, лишив таким образом возможности ездить на своем авто.