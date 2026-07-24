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Курица вместо лягушек и ритуал с кофейной пенкой: почему кремлевские повара боялись Раису Горбачеву

Курица вместо лягушек и ритуал с кофейной пенкой: почему кремлевские повара боялись Раису Горбачеву

Анатолий Галкин, готовивший для советских и российских лидеров, вспоминал: меню с пометкой «на усмотрение Раисы Максимовны» заставляло кремлевских поваров нервничать.

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