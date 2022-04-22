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В Чехии 18 человек привлечены к уголовной ответственности за отрицание «российской агрессии»

В Чехии 18 человек привлечены к уголовной ответственности за отрицание «российской агрессии»

Пресс-секретарь президиума полиции Чешской республики Ондржей Моравчик сообщил, что по всей стране вынесено обвинение уже 18 человек и расследуют еще более 50 других дел за «одобрение российской агрессии на Украине», – пишет чешское издание Novinky.

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