В Чехии 18 человек привлечены к уголовной ответственности за отрицание «российской агрессии»

Пресс-секретарь президиума полиции Чешской республики Ондржей Моравчик сообщил, что по всей стране вынесено обвинение уже 18 человек и расследуют еще более 50 других дел за «одобрение российской агрессии на Украине», – пишет чешское издание Novinky.