«Сильное отклонение от нормы»: Роман Вильфанд объяснил, чем обернется аномальная жара Ирэн ОрлонскаяНесмотря на предупреждения метеорологов о возвращении высоких температур в столице, никто не мог предположить, что ночи окажутся настолько душными.