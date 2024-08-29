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«Сильное отклонение от нормы»: Роман Вильфанд объяснил, чем обернется аномальная жара

«Сильное отклонение от нормы»: Роман Вильфанд объяснил, чем обернется аномальная жара

«Сильное отклонение от нормы»: Роман Вильфанд объяснил, чем обернется аномальная жара Ирэн ОрлонскаяНесмотря на предупреждения метеорологов о возвращении высоких температур в столице, никто не мог предположить, что ночи окажутся настолько душными.

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