Полиция Иркутска ищет пропавшего 50-летнего Олега Антонова

Полиция Иркутска разыскивает 50-летнего Олега Антонова, который пропал 24 июля 2026 года. По словам соседей, мужчина ушел из дома по улице Киевской и с тех пор его видели, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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