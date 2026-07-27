«Ни один нормальный человек не оправдает»: Евстигнеева об ударах ВСУ по мирным

Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации заявила, что удары Вооружённых сил Украины по гражданским лицам и объектам являются попыткой киевского режима переломить неудачно складывающуюся для него ситуацию на фронте .
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