«Ни один нормальный человек не оправдает»: Евстигнеева об ударах ВСУ по мирным

Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации заявила, что удары Вооружённых сил Украины по гражданским лицам и объектам являются попыткой киевского режима переломить неудачно складывающуюся для него ситуацию на фронте .