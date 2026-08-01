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Новости Брянска

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Над Брянской областью и ещё десятью регионами за день сбиты 152 БпЛА

Над Брянской областью и ещё десятью регионами за день сбиты 152 БпЛА

Дежурные средства ПВО уничтожили 152 беспилотника, атаковавших российские регионы в дневное время. Больше всего дронов было сбито над Белгородской и Брянской областями, а также над Азовским и Чёрным морями.

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