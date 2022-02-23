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Александр Осипов поздравил забайкальцев с Днём защитника Отечества

Александр Осипов поздравил забайкальцев с Днём защитника Отечества

Осипов заявил, что защита Отечества – самый важный и почётный долг каждого жителя нашей страны. Напомним, днём ранее губернатор края впервые за полторы недели появился на публике чтобы поздравить военнослужащих Забайкалья с наступающим праздником.

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