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Живая Кубань

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Сочи во время войны: как курорт стал спасением для сотен тысяч раненых бойцов

Сочи во время войны: как курорт стал спасением для сотен тысяч раненых бойцов

Сочи во время войны: как курорт стал спасением для сотен тысяч раненых бойцовВ августе 1941 года на сочинский вокзал пришел поезд с ранеными бойцами Красной армии.

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