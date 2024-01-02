Жога сообщил о награждении посмертно генерала Фролова званием Героя России

t.me/zhogaartem Погибший во время спецоперации по защите Донбасса заместитель командующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов был посмертно награжден званием Героя России, сообщил председатель народного совета ДНР Артем Жога.
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