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Жога сообщил о награждении посмертно генерала Фролова званием Героя России

Жога сообщил о награждении посмертно генерала Фролова званием Героя России

t.me/zhogaartem Погибший во время спецоперации по защите Донбасса заместитель командующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов был посмертно награжден званием Героя России, сообщил председатель народного совета ДНР Артем Жога.

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