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Царьград

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Бастрыкин велел доложить о затянувшемся расселении дома в Самаре

Бастрыкин велел доложить о затянувшемся расселении дома в Самаре

Люди вынуждены жить там, рискуя здоровьем.Семья из Самары, проживающая на улице Грозненской, пожаловалась на свой дом.

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