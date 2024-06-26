Авиасалон МАКС-2024 отменили

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Международный авиационно-космический салон (МАКС), который предварительно планировалось провести в конце июля, в этом году снова отменили, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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