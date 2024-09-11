Как сказать по-французски «пики точёные»?

Мы все, конечно же, помним, что в нашей жизни существовало такое явление, как дворовой позднесоветский околокриминальный фольклор.
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