Витамин B5 помогает увеличить количество эритроцитов у людей с миелодиспластическим синдромом

Ученые из Института рака Бартса при Лондонском университете королевы Марии (Barts Cancer Institute at Queen Mary University of London) и Института Фрэнсиса Крика (Francis Crick Institute) выяснили, почему пациенты с редким типом рака крови страдают от неэффективного образования эритроцитов и как витамин B5 можно сочетать с существующими лекарственными препаратами для улучшения исходов лечения.