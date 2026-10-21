Dan Pfeiffer: “Polls can be wrong. Even A+ rated polls can be wrong. But the brand-new New York Times/Siena poll suggests that Republicans are in for a brutal election night.
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