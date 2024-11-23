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Песков: сотни россиян ежедневно подписывают контракты для службы в зоне СВО

Песков: сотни россиян ежедневно подписывают контракты для службы в зоне СВО

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с изданием РИА Новости заявил, что сотни россиян ежедневно заключают контракты с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции.

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