Июль, июль, макушка лета!

Смеется солнышко игриво, сияя в бусинках росы… Весь день до ночи терпеливо все точат что-то кузнецы… Часами ряпушку из пруда усердно ловят мужики, чего же ждут, какого чуда? Рыбешки здешние мелки… Струится зыбко жаркий воздух, июльский полдень накален, и что ни день, дожди да грозы, и зноем город утомлен.