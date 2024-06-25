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Культура и Общество

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Июль, июль, макушка лета!

Смеется солнышко игриво, сияя в бусинках росы… Весь день до ночи терпеливо все точат что-то кузнецы… Часами ряпушку из пруда усердно ловят мужики, чего же ждут, какого чуда? Рыбешки здешние мелки… Струится зыбко жаркий воздух, июльский полдень накален, и что ни день, дожди да грозы, и зноем город утомлен.

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