Генсек ООН Гутерриш призвал к действиям для завершения конфликта в Израиле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Каире во время саммита по ситуации в секторе Газа призвал к действиям, "чтобы положить конец кошмару", который случился из-за эскалации палестино-израильского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии