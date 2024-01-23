«Привет из Сибири» в виде ужасной пандемии: потепление разморозит арктические вирусы-зомби Евгения КомароваОбострение геополитических конфликтов отодвинуло Covid-19 на второй план, хотя статистические ресурсы продолжают следить за распространением патогена.
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