КХЛ. «Салават» против СКА, «Трактор» примет «Автомобилист», «Металлург» – «Локомотив»

«Салават Юлаев» примет СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Также в пятницу «Трактор» сыграет с «Автомобилистом», «Металлург» – с «Локомотивом», «Ак Барс» – с «Витязем».
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