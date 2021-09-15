Лидер «Родины»: этнопреступность ведёт открытую войну против граждан России

Тема актуальнейшая. На фоне многочисленных преступлений гастарбайтеров (взять, например, жуткий случай с изнасилованием и убийством пенсионерки в подмосковном Бужаниново), хуснуллинских хотелок по завозу в Россию ещё 5 млн мигрантов, появления табличек на соответствующих языках в московском метро и т.