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В ЕС подняли вопрос о последствиях выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

В ЕС подняли вопрос о последствиях выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран подняла вопрос о последствиях выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта.

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