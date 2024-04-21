Спикер Володин: Решения США о помощи Украине, лишают ее будущего и хоронят экономику

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин написал в Telegram-канале о том, что принятый американским конгрессом законопроект о выделении финансового транша Киеву, убивает украинскую экономику и сводит в могилу десятки тысяч жителей незалежной.
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