Мария Голубкина заявила, что Андрей Миронов является её биологическим отцом

Мария Голубкина в ток-шоу «Ханга ПРО…» заявила, что её биологическим отцом является Андрей Миронов. Актриса также отметила, что похожа на него больше, чем на Николая Досталя или Алексея Баталова, которых ранее ей записывали в отцы.
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