Число погибших из-за урагана «Хелен» в США достигло 90. Об этом 29 сентября сообщил телеканал CNN.«По меньшей мере 90 погибших в пяти штатах: смертельные случаи были зарегистрированы в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Северной Каролине и Вирджинии», — говорится в публикации.