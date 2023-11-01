Бездонная яма Львова — куда пропадает гуманитарная помощь для Украины

Гниющие бронежилеты, йогурты с логотипами гуманитарных организаций на рынке во Львове, пропажа 200 пикапов в Запорожье, миллионы долларов взяток — это лишь малая часть результатов работы закона по борьбе с коррупцией, который Украина приняла в декабре 2022 года.