НХЛ. «Миннесота» примет «Чикаго», «Коламбус» сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» против «Рейнджерс»

«Миннесота» примет «Чикаго» в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Коламбус» сыграет с «Сент-Луисом», «Питтсбург» – с «Аризоной», «Тампа» будет противостоять «Рейнджерс».
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