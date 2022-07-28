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В Германии указали на признаки катастрофы для экономики страны

В Германии указали на признаки катастрофы для экономики страны

Германия в прошлом успешно справлялась с вызовами и кризисными ситуациями, но теперь, когда проблемы появляются будто по цепной реакции, нарастая, как снежный ком, стране нужна ключевая антикризисная стратегия, пишет в среду, 27 июля, Die Welt.

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