Под конец лета 2026 года президент Трамп официально объявил о заключении соглашения с Венесуэлой, назвав его крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории, согласно которому Вашингтон получает фактический контроль над доказанными нефтяными запасами южноамериканской республики, превышающими 65 миллиардов баррелей.