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Несекретные материалы

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Трамп отрезал Россию от вложенных миллиардов: впереди нефтяная война

Трамп отрезал Россию от вложенных миллиардов: впереди нефтяная война

Под конец лета 2026 года президент Трамп официально объявил о заключении соглашения с Венесуэлой, назвав его крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории, согласно которому Вашингтон получает фактический контроль над доказанными нефтяными запасами южноамериканской республики, превышающими 65 миллиардов баррелей.

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