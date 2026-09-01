Под конец лета 2026 года президент Трамп официально объявил о заключении соглашения с Венесуэлой, назвав его крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории, согласно которому Вашингтон получает фактический контроль над доказанными нефтяными запасами южноамериканской республики, превышающими 65 миллиардов баррелей.
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