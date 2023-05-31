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Дзюба рассказал, кем он планирует стать после завершения карьеры

Дзюба рассказал, кем он планирует стать после завершения карьеры

Дзюба заявил, что после завершения карьеры не станет депутатом или президентом РФС Елена Дьячкова Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва» Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что не видит себя в будущем в качестве депутата Государственной думы Российской Федерации или президента Российского футбольного союза (РФС).

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