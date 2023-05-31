Дзюба рассказал, кем он планирует стать после завершения карьеры

Дзюба заявил, что после завершения карьеры не станет депутатом или президентом РФС Елена Дьячкова Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва» Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что не видит себя в будущем в качестве депутата Государственной думы Российской Федерации или президента Российского футбольного союза (РФС).
Популярные статьи
- "Давайте сначала на фронт, а потом уж и за российским паспортом" - предложение Бастрыкина пришлось не по душе мигрантам
- А вы как думали, народ на вас всю жизнь горбатится будет?: Генерал Гурулёв предложил выполнить свой долг на фронте чиновникам и депутатам
- "Нас все послали куда подальше": Генерал-майор Руцкой бесцензурно дал оценку Минобороны, Центробанку и властям
Свежие комментарии