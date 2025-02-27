Железнодорожники рассказали, сколько пользователей у городской электрички

Проект городской электрички собрал 6,5 млн человек с момента запуска – то есть за два года. По данным СвЖД, ежедневно поездами, которые перевозят людей из отдаленных районов Екатеринбурга, пользуются порядка 9 тысяч пассажиров.
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