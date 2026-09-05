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В Подмосковье бизнес-партнер убил и расчленил супругов из-за участка

В Подмосковье бизнес-партнер убил и расчленил супругов из-за участка

В подмосковной Истре раскрыто жестокое убийство супружеской пары. По данным телеграм-канала Mash, расправу совершил бизнес-партнер 61-летнего владельца завода по производству бетона.

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