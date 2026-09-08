В Красноармейском районе Самарской области открыли "Добро.Центр"

Площадка стала 25-й по счёту на территории региона.8 сентября. /MEDIA TALK/. Площадка стала 25-й по счёту на территории региона.
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