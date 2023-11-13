Уладили конфликт: 12 пациенток договорились со звездным хирургом Хайдаровым

РИА Новости/Екатерина Чеснокова 12 пациенток звездного хирурга Тимура Хайдарова, который оказался в центре громкого скандала из-за обвинений в неудачной пластике, смогли уладить разногласия с ним, сообщили в газете "Известия".
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