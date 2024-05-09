Астрономы вблизи Земли обнаружили гигантскую черную дыру, которая может поглотить Солнце Ирэн ОрлонскаяАстрономы по всему миру были потрясены уникальной информацией: в непосредственной близости от Земли была обнаружена огромная черная дыра, масса которой равна 33 солнцам.
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