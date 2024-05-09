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Астрономы вблизи Земли обнаружили гигантскую черную дыру, которая может поглотить Солнце

Астрономы вблизи Земли обнаружили гигантскую черную дыру, которая может поглотить Солнце

Астрономы вблизи Земли обнаружили гигантскую черную дыру, которая может поглотить Солнце Ирэн ОрлонскаяАстрономы по всему миру были потрясены уникальной информацией: в непосредственной близости от Земли была обнаружена огромная черная дыра, масса которой равна 33 солнцам.

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