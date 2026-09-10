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46-летнюю пособницу мошенников задержали в Алтайском крае с деньгами бойца СВО

46-летнюю пособницу мошенников задержали в Алтайском крае с деньгами бойца СВО

В Алтайском крае задержали 46-летнюю жительницу Хабаровского края, которая работала на телефонных мошенников в качестве курьера.

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