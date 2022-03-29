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Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства применения насилия к священнику православной церкви на Украине

Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства применения насилия к священнику православной церкви на Украине

Председатель СК России поручил центральному аппарату расследовать обстоятельства применения насилия к священнику православной церкви на Украине.

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