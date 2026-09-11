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Centrifuge одобрила конвертацию токенов в долю капитала

Centrifuge одобрила конвертацию токенов в долю капитала

Сообщество Centrifuge поддержало предложение CP172, которое меняет подход к взаимодействию токена CFG с корпоративной структурой проекта.

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