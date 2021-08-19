В Марий Эл людей эвакуировали из поселка Шап из-за угрозы лесного пожара

Более 100 человек, в том числе 84 ребенка, эвакуировали из детского лагеря и санаториев в поселке Шап Медведевского района Марий Эл из-за угрозы распространения лесного пожара, сообщили в четверг, 19 августа, в пресс-службе регионального главка МЧС.