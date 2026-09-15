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Несекретные материалы

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«Вечный угнетатель»: как турецкая пресса настраивает тюркский мир против России

«Вечный угнетатель»: как турецкая пресса настраивает тюркский мир против России

29–30 октября 2026 года в Анкаре (Турция) должен пройти очередной, 13-й по счёту, саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

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Новый комментарий от пользователя
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александр муравьёв

А зачем их настраивать. они давно все против России настроены. Но пока Россия их финансирует помалкивают. Как только обрежем и тут же узнаем чт о они думают о нас. Ничего хорошего не узнаем . Твари они.