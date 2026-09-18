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Земля

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Из чего складывается вознаграждение риэлтора и как его обосновать клиенту

Из чего складывается вознаграждение риэлтора и как его обосновать клиенту

Когда речь заходит о работе с недвижимостью, первое, что интересует человека по ту сторону стола, — даже не то, как быстро уйдёт объект или насколько грамотно будут проверены документы.

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