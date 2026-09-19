Расследование Пентагона завершено, но Вашингтон не признал ответственность за гибель детей вследствие удара США по школе в Минабе

Расследование, проведённое Пентагоном, показало, что ракетный удар, нанесённый американскими войсками 28 февраля по начальной школе в Минабе (Иран), в результате которого погибли 123 ребёнка, стал следствием целого ряда ошибок, — Bloomberg.
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Вашингтон не признал ответственность за гибель детей в Иране. А что он где то признавал, что он несёт ответственность? Ну хотя бы изначально за уничтожение коренного населения Америки-индейцев!