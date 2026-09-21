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Газета.ру

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Бренд Convers удалил рекламу, в которой увидели отсылку на Ку-клукс-клан

Бренд Convers удалил рекламу, в которой увидели отсылку на Ку-клукс-клан

Американский производитель обуви Converse (принадлежит Nike) принес извинения и удалил рекламную кампанию после того, как пользователи соцсетей увидели в ней отсылки к Ку-клукс-клану.

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