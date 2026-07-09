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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Осер» подписал защитника «Лозанны» Секу Фофана. Француз играл за сборные Кот-д’Ивуара

« Осер » объявил о трансфере левого защитника «Лозанны» Секу Фофана. Клуб Лиги 1 подписал с 23-летним французом 4-летний контракт.

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