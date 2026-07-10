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Новости Брянска

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За брянской границей бойцы «Севера» уничтожили немецкий танк «Леопард»

За брянской границей бойцы «Севера» уничтожили немецкий танк «Леопард»

Подразделения Центра «Рубикон» и 145-го полка морской пехоты зафиксировали ликвидацию бронемашины.За брянской границей в Сумской области бойцы группировки российских войск «Север» уничтожили немецкий танк «Леопард», который использовали Вооруженные силы Украины.

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