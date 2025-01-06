Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 498 подписчиков

Скандал: депутаты накинулись на борцов с нелегальной миграцией, назвав их агентами британской разведки

Скандал: депутаты накинулись на борцов с нелегальной миграцией, назвав их агентами британской разведки

«Защитник и лоббист нелегальной миграции (а как еще расценивать последние сольные выступления депутата) пробил очередное дно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Может дипутаты сами агенты? Накупили недвижимость в Лондоне и спать не могут,
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх